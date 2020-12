Media, Melania Trump cerca una scuola per Barron in Florida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 04 DIC - Melania Trump è alla ricerca di una scuola per il figlio Barron in Florida. Lo rivela il settimanale People, secondo cui la First Lady sta facendo sopralluoghi mirati tra Palm Beach e dintorni. Il fatto che stia cercando una scuola nelle vicinanze di Mar-a-Lago, il resort di proprietà della famiglia Trump, è un altro segno che una volta lasciata la Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, il presidente Trump potrebbe trasferirsi a Palm Beach. Del resto già dall'anno scorso i Trump avevano spostato la loro residenza da New York alla cittadina del sud della Florida e da diverso tempo sono iniziati i lavori di ristrutturazione del resort, ribattezzato anche la Casa Bianca d'inverno. (ANSA).