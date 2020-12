Sospesa da pubblico ufficio rettrice Stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli nell'indagine sull'esame "farsa" di Luis Suarez. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza le ha notificato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva. Stesso provvedimento per il direttore generale Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per il componente della commissione "Celi Immigrati",prof. Lorenzo Rocca. Ipotizzati la violazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e falsità ideologiche in atti pubblici (ANSA).