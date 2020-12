© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Secondo fonti del governo britannico non sono più del 50% le possibilità di raggiungere un accordo sulla Brexit fra Londra e i 27. Lo riferisce il Guardian. Questa mattina intanto, in partenza per Bruxelles dalla capitale britannica, il negoziatore per la Ue Michel Barnier ha detto ai giornalisti: "Manteniamo la calma, come sempre, e se c'è ancora una strada lo vedremo". (ANSA).