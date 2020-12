Cina: fuga di monossido di carbonio in miniera, 18 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Diciotto minatori sono morti e altri cinque sono ritenuti dispersi in una miniera di carbone in Cina a causa di una fuga di monossido di carbonio: secondo quanto riferisce la Bbc, che cita la tv statale, la sciagura è avvenuta ieri nel sud-ovest del Paese. Finora solo una persona è stata tratta in salvo nella miniera di Diaoshuidong, nel comune di Chongqing. La miniera era stata chiusa due mesi fa e secondo i video tratti dalle telecamere a circuito chiuso la fuga di gas si è verificata mentre i minatori stavano smontando dei macchinari in profondità. Lo scorso settembre 16 minatori sono morti in un'altra miniera alla periferia di Chongqing a causa di un nastro trasportatore che ha preso fuoco. Nel dicembre del 2019 un'esplosione in una miniera di carbone nella provincia di Guizhou (sud-ovest) aveva ucciso 14 persone. (ANSA).