Covid: Messico, oltre 12mila casi in un giorno, nuovo record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus in Messico, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 12.127, un dato che porta il totale delle infezioni nel Paese dall'inizio della pandemia a quota 1.144.643: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Il ministero ha inoltre comunicato che ieri sono decedute altre 690 persone a causa del virus, per un bilancio complessivo di 108.863 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University il Messico è il quarto Paese al mondo per numero di decessi dopo Stati Uniti, Brasile e India. (ANSA).