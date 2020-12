© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 05 DIC - Almeno metà del corteo di oggi a Parigi contro la legge sulla sicurezza non raggiungerà la meta fissata di Place de la République a causa dei gravi incidenti sul percorso, dove sono in fiamme diverse auto. I pompieri stanno accorrendo nella zona di place Gambetta dove, secondo la prefettura, "è in corso un grosso incendio". Gravi i danni provocati dai black block, nettamente più numerosi rispetto a una settimana fa, almeno 400-500. (ANSA).