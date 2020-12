Covid: denuncia Federfarma Como, test venduti da ferramenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Test rapidi venduti in tabaccheria e persino dal ferramenta: è questa la denuncia di Federfarma Como che attraverso il proprio ufficio legale ha chiesto controlli. Lo riporta la Provincia di Como. "Abbiamo notizia - ha spiegato il presidente di Federfarma Attilio Marcantonio - che alcuni tamponi veloci e alcuni test rapidi sierologici in circolazione non hanno la certificazione, e dunque non sono attendibili. Sappiamo inoltre con certezza che alcuni esercizi commerciali, tabaccherie e ferramenta li vendono al pubblico". Per questo "abbiamo chiesto controlli tramite il nostro ufficio legale e speriamo che i Nas facciano dei sopralluoghi". Una situazione che, secondo Marco Magrini, dirigente dell'Ats Insubria è "paradossale". "In Lombardia - ha ricordato Giuseppe De Filippis, preidende dell'ordine dei Farmacisti di Como - la vendita dei test covid non è ammessa. Le farmacie possono venderli solo ai medici e ai sanitari". (ANSA).