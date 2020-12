Romania: appello presidente e premier, 'andate a votare'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BUCAREST, 06 DIC - Nella giornata elettorale odierna, il presidente romeno Klaus Iohannis e il premier uscente Ludovic Orban, entrambi del Partito liberale dato per favorito, hanno lanciato un appello a recarsi numerosi alle urne. Lo hanno fatto dopo aver votato entrambi in mattinata. "Le elezioni non si vincono nei sondaggi ma nelle urne", ha dichiarato alla stampa locale Iohannis al seggio elettorale. "Abbiamo la possibilità direi storica di scegliere un parlamento migliore. Ogni voto conta, andate alle urne!", ha aggiunto. Di tenore analogo il messaggio del primo ministro Orban: "Esercitate il vostro diritto di voto. E' una giornata decisiva per lo sviluppo della Romania e per deciderne le sorti. Invito tutti a partecipare a questa decisione fondamentale per il destino della Romania", ha affermato il premier. Alle 12,25 ora locale (le 11,25 italiane) l'affluenza alle urne è risultata dell'11,99%, pari a circa 2 milioni degli oltre 18 milioni di aventi diritto, una percentuale inferiore di quasi due punti rispetto al dato della stessa ora nelle precedenti legislative del 2016. (ANSAmed).