(ANSA) - WASHINGTON, 6 DIC - Bagno di folla per Donald Trump e Melania a Valdosta, in Georgia, accolti dalle ovazione dei fan e da cori come "Usa, Usa", sotto una gigantesca bandiera americana. Entrambi senza mascherina, come gran parte del pubblico. Quello del presidente è il primo comizio dopo le elezioni, a sostegno dei due senatori repubblicani uscenti impegnati nel ballottaggio del 5 gennaio.