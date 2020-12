Usa 2020: segretario Stato Georgia, nessuna frode di massa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 6 - Il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger ha ribadito in una intervista ad Abc l'integrità delle elezioni nel 'Peach State' affermando che Donald Trump ha perso. "Non abbiamo trovato frodi sistemiche, non tali da ribaltare l'esito. Abbiamo 250 indagini in corso ma per ora non abbiamo scoperto nulla che possa cambiare la volontà del popolo qui in Georgia", ha spiegato, aggiungendo di non avere dubbi sulla sconfitta di Trump. "Triste ma vero, avrei desiderato che vincesse, sono un repubblicano conservatore e quindi sono deluso ma questi sono i risultati", ha aggiunto. (ANSA).