Bielorussia: ministero, 344 arresti alle proteste antiregime

(ANSA) - MOSCA, 07 DIC - Sono 344 le persone arrestate in Bielorussia per aver partecipato ieri alle proteste antiregime a Minsk e in altre città della repubblica ex sovietica: lo riferisce la portavoce del ministero dell'Interno, Olga Cemodanova, ripresa dall'agenzia di stampa russa Interfax. "Per aver violato la legge sugli eventi di massa, 344 persone sono state poste ieri nei centri detentivi del Paese prima che le corti si occupino dei loro illeciti amministrativi". Da quattro mesi migliaia di persone scendono in piazza ogni domenica a Minsk chiedendo le dimissioni di Aleksandr Lukashenko, il presidente che governa la Bielorussia col pugno di ferro da oltre un quarto di secolo. A far scattare la protesta sono stati i risultati delle presidenziali del 9 agosto, ufficialmente vinte da Lukashenko con l'80% delle preferenze. Secondo molti osservatori, il voto è però stato falsato da massicci brogli elettorali a favore del capo dello Stato. Le autorità bielorusse hanno finora represso le proteste con ondate di arresti e violenze. (ANSA).