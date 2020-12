© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 07 DIC - Le misure finora adottate in Germania per affrontare la seconda ondata di coronavirus "non bastano". È quello che ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, annunciando la necessità di nuove consultazioni nei prossimi giorni, e nelle prossime settimane, per affrontare la situazione. Lo sviluppo dei numeri delle nuove infezioni "è ben lontano dalle nostre attese", ha affermato. (ANSA).