(ANSA) - BERLINO, 07 DIC - Il vaccino anticovid sarà a disposizione in Germania dai primi giorni del gennaio 2021: è quello che ha detto alla Bild il ministro alla Cancelleria tedesca, Helge Braun, affermando di non ritenere che le vaccinazioni possano iniziare già nella seconda metà di dicembre, come finora affermato anche in seno al governo. "Io conto sul fatto che si possa procedere a partire dai primissimi giorni del nuovo anno". (ANSA).