Covid: in calo positivi e vittime,ma 52 mila tamponi in meno

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sono 13.720 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 528. Il totale dei casi da inizio epidemia ammonta ora a 1.742.557, i morti sono 60.606. Sono 111.217 i test effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri, come avviene sempre nel weekend e la domenica in particolare. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%. Sono invece 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono ora 714.913 persone (-6.548 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 748.819 (-6.487), i guariti e dimessi 933.132 (+19.638). Anche oggi il Veneto supera la Lombardia per numero di test al coronavirus positivi nelle 24 ore: sono 2.550 contro 1.562. La Lombardia viene scavalcata anche dall'Emilia Romagna, che fa registrare 1.891 casi. Al quarto posto il Lazio con 1.372, poi la Campania con 1.060, la Puglia con 1.001. Sotto i mille casi il Piemonte con 911. (ANSA).