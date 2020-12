Da stamattina possibile iscriversi al programma cashback, ma la app Io è già in tilt

I più fortunati (e mattinieri) si sono collegati questa mattina presto e ci sono riusciti, ma tutti gli altri si sono scontrati sui problemi di connessione alla app. E' iniziata così la prima giornata di iscrizione al cashback di stato, il programma che permette di recuperare il 10% di quanto speso attraverso i sistemi di pagamento elettronici (carte di credito e bancomat ma anche le app di pagamento telefoniche come ApplePay e GooglePay) fino a un massimo di 150 euro. I problemi, dicono i responsabili di Io, la app alla quale bisogna iscriversi attraverso il proprio Spid, sono derivati dall'enorme richiesta: "Stiamo ricevendo 6 mila richieste al secondo". In realtà ad andare in tilt non è tutta la app, ma solo la sezione "portafoglio" quella nella quale bisogna immettere le proprie carte di credito che si useranno per i pagamanti. La situazione, ci si augura, dovrebbe migliorare nelle prossime ore se non nei prossimi giorni.

