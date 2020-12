Erdogan, nel Mediterraneo possibile una formula 'win-win'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 07 DIC - "Faccio appello a tutti i Paesi vicini nel Mediterraneo, e specialmente alla Grecia, a non vedere la questione" delle risorse energetiche "come un gioco a somma zero. Credo che una formula win-win che rispetti i diritti di tutti possa essere trovata". Lo sostiene il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio inviato a un workshop sul tema in corso ad Antalya, nella settimana del Consiglio europeo che affronterà le dispute nel Mediterraneo orientale e le eventuali conseguenti sanzioni contro Ankara. Dal canto suo, il leader turco ha rilanciato l'appello a una conferenza internazionale che riunisca "tutti gli attori attorno al tavolo", compresa la minoranza turco-cipriota. A fine novembre, la Turchia aveva richiamato il porto la nave da ricerca sismica Oruc Reis dalle acque più contese con la Grecia, al largo dell'isola di Kastellorizo. (ANSA).