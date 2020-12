Libano: fumata nera per attesa formazione governo Hariri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 07 DIC - Ennesima fumata nera in Libano per la formazione del tanto atteso nuovo governo: il premier incaricato Saad Hariri è salito oggi al palazzo presidenziale di Baabda per discutere col capo di Stato Michel Aoun di una lista di 18 ministri. Ma le discussioni sono state rinviate a dopodomani, secondo una nota dell'ufficio del premier incaricato Hariri. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del procrastinarsi dei colloqui tra Hariri e Aoun. Il primo, in una breve dichiarazione ai media all'uscita da Baabda, ha detto soltanto: "Sono molto onorato di aver discusso con il presidente Aoun e tornerò mercoledì". Il Libano, stretto da una grave e prolungata crisi economica e politica, è senza governo da circa quattro mesi, da quando l'ex premier Hassan Diab si era dimesso in seguito alla devastante esplosione del porto di Beirut il 4 agosto scorso. Hariri è stato incaricato il 22 ottobre, dopo che un primo premier incaricato, Mustafa Adib, aveva rinunciato a settembre. La Francia è il principale paese straniero a fare pressioni sulla classe politica libanese perché trovi quanto prima un accordo sulla formazione dell'esecutivo, condizione necessaria secondo Parigi per sbloccare una serie di fondi utili a far uscire il Libano dall'attuale crisi. (ANSAmed).