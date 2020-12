Si dimette l'ad di Zalando: "Ora priorità alla carriera di mia moglie"

Rubin Ritter, co-amministratore delegato di Zalando, il più grande sito di moda online d'Europa, ha annunciato le proprie dimissioni in modo di avere più tempo per occuparsi della famiglia, sottolineando che da ora in poi "le ambizioni professionali di mia moglie dovrebbero avere la priorità".

"Voglio dedicare più tempo alla mia famiglia che sta crescendo. Dopo più di 11 fantastici anni in cui Zalando è stata la mia priorità, sento che è ora di dare alla mia vita una nuova direzione", ha spiegato Ritter, a capo del colosso tedesco dal 2010.

"Mia moglie e io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali dovrebbero avere la priorità", ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli sulla moglie o sulla sua professione. Gli altri due co-Ceo di Zalando, Robert Gentz e David Schneider, continueranno a guidare l'attività, ha precisato l'azienda in una nota.