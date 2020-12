Trump verso decreto America First sul vaccino anti Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 07 DIC - Donald Trump si accinge a firmare nelle prossime ore un decreto per assicurare la priorità del vaccino ai cittadini americani, limitando gli sforzi per aiutare altri Paesi. Lo riportano alcuni media tra cui Fox News e Nbc. Il provvedimento - spiegano fonti dell'amministrazione - sarà in linea con la dottrina dell'America First e prevede di fornire il vaccino ad altri Paesi "solo una volta che è stata soddisfatta l'esigenza del popolo americano". (ANSA).