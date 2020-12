Acqua alta piomba su Venezia, Mose non è attivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 08 DIC - Venezia di nuovo alle prese con l'acqua alta, che oggi si è ripresa la città a causa del fatto che il Mose - che l'aveva difesa negli ultimi giorni - non è entrato in funzione. Piazza San Marco e il centro storico sono stati così allagati, con i soliti disagi per i negozianti. Il centro maree, che aveva aggiornato in senso peggiorativo le stime del fenomeno in mattinata, prevede che la massima possa raggiungere i 135 centimetri. Ma non è escluso che la misura possa essere più alta, soprattutto a Chioggia. "Perché oggi il Mose non è stato azionato? Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c'è una previsione di 130 centimetri: l'allerta viene data 48 ore prima, per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione ma anche per convocare le squadre operative" ha spiegato Cinzia Zincone, a capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest. (ANSA).