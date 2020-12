Brexit: Johnson, accordo molto difficile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 08 DIC - Un accordo sul dopo Brexit con l'Ue "sembra molto, molto difficile al momento". Lo ha detto oggi il premier britannico Boris Johnson interpellato dai giornalisti sulle prospettive del cruciale vertice che avrà a Bruxelles in settimana con Ursula von der Leyen, a margine di una visita ad alcuni ospedali nel primo giorno di vaccinazioni anti Covid nel Regno Unito. "Devo essere ottimista", ha aggiunto Johnson, parlando tuttavia di posizioni ancora "lontane" su alcuni punti chiave. Ha poi ribadito che dal primo gennaio comunque "tutto cambierà" dicendosi convinto che il Regno avrà un futuro "prospero" anche in caso di no deal. (ANSA).