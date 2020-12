Covid: il Regno Unito vaccina anche William Shakespeare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 08 DIC - La Gran Bretagna di Boris Johnson avvia la campagna dei vaccini anti Covid, primo Paese occidentale a farlo da oggi, somministrando una dose dell'attesissimo prototipo Pfizer/BioNTech anche a William Shakespeare. Non è uno scherzo, soltanto un caso di (orgogliosa) omonimia con il celebre Bardo della letteratura inglese e mondiale. Il William Shakespeare in questione, Bill per gli amici e i familiari, è un 81enne degente di una casa di cura, inserito dal servizio sanitario nazionale (Nhs) al secondo posto in assoluto fra le persone da vaccinare nel Regno. Subito dopo la paziente numero uno, nonna Margaret Keenan, 91 anni fra una settimana, residente come lui a Coventry, in Inghilterra. "Questo farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere", ha commentato l'omonimo dopo aver ricevuto il vaccino, posando serio di fronte a fotografi e troupe televisive. (ANSA).