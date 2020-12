Covid: India, bilancio morti oltre quota 140mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in India ha superato quota 140mila: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: secondo l'università americana ad oggi nel Paese sono decedute 140.958 persone a fronte di un totale di 9.703.770 casi di contagio. L'India è il secondo Paese al mondo per numero di infezioni in termini assoluti dopo gli Stati Uniti ed il terzo per numero di decessi dopo Usa e Brasile. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono guarite 9.178.946 persone. (ANSA).