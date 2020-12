Everest 'cresciuto' di 86 cm, nuova misurazione Nepal-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il Monte Everest misura in altezza esattamente 8.848,86 metri: è ufficialmente 'cresciuto' di 86 centimetri dall'ultima misurazione universalmente accettata, che risaliva al 1954, l'anno della prima conquista alpinistica della vetta e che collocava il "tetto del mondo" a 8.848 metri al di sopra del livello del mare. Il nuovo dato è stato annunciato congiuntamente dalla Cina e dal Nepal, i due Paesi che si dividono la montagna e il cui confine passa proprio per la vetta. Un annuncio ufficiale e 'concordato', dopo diversi anni di dissidi fra i due Paesi, con Pechino che intendeva fermare la misura dell'altitudine alla sommità rocciosa e Kathmandu che invece insisteva che andasse inclusa anche la calotta di ghiaccio che ricopre la vetta, a costo di una maggiore volubilità. Pechino quindi nel 2005 aveva 'decretato' che andassero sottratti quasi 4 metri di ghiaccio, riducendo l'altezza dell'Everest a 8.844,43 metri. L'accordo fra i due Paesi confinanti sulla nuova misurazione era stato annunciato lo scorso anno nel corso di una visita del presidente cinese Xi Jinping in Nepal. Geologicamente molto 'giovane', la catena dell'Himalaya, nata 50-60 milioni di anni fa, è tuttora in crescita per effetto delle spinte tettoniche della crosta terrestre. I geologi ritengono comunque che anche la vetta dell'Everest si sollevi di quasi mezzo metro ogni secolo circa. (ANSA).