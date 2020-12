Sfida fra rapper con Nitro in negozio Desio, multati da CC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DESIO (MONZA), 08 DIC - Decine di persone che ballano, musica a tutto volume, il tutto trasmesso in diretta streaming, una mic tyson ovvero una sfida fra rapper a cui ha partecipato anche il rapper vicentino Nitro che ha centinaia di migliaia di follower. Questa la festa interrotta dai carabinieri ieri sera a Desio (Monza), all'interno di un negozio di informatica, dove i militari sono arrivati grazie a una segnalazione al 112 per il rumore. Tra i partecipanti anche giovani provenienti da fuori regione. Dai successivi approfondimenti svolti anche dall'analisi di vari social network, è emerso che l'evento , pubblicizzato su diverse piattaforme come "contest" tra diversi rapper, era trasmesso sul canale "twitch". Per organizzatori e partecipanti sono scattate le sanzioni amministrative "anti-covid", con l'immediata sospensione del party. (ANSA).