Brexit: Downing Street a Ue, no a condizioni inaccettabili

(ANSA) - LONDRA, 09 DIC - Boris Johnson crede ancora in un accordo possibile sul dopo Brexit, ma "non può accettare" condizioni - sulla pesca o sul cosiddetto level playing field - tali da "impedirci di controllare le nostre leggi e le nostre acque". Lo ha detto la portavoce di Downing Street, Allegra Stratton, mentre il premier Tory britannico è in partenza per Bruxelles per un incontro cruciale con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'obiettivo di stasera, ha aggiunto, è trovare una via d'uscita "politica" dallo stallo per permettere ai negoziatori di rimettere mano "nei prossimi giorni" a un trattato di libero scambio. (ANSA).