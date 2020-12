Covid: Gb, a ruba la t-shirt della prima donna vaccinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - E' andata a ruba la maglietta di un ente di beneficenza indossata in Gran Bretagna dalla prima persona che si è vaccinata contro il Covid, la novantenne Margaret Keenan: le vendite si sono triplicate da ieri, il giorno della vaccinazione. Le immagini di Margaret, che ha ricevuto la prima fiala al mondo del farmaco prodotto da Pfizer-Biontech, ieri a Coventry, hanno fatto il giro del mondo, tra tv e web, racconta la Bbc. La notizia è diventata di tendenza su Twitter, con tanti post di apprezzamento alla t-shirt blu indossata dalla signora: realizzata per raccogliere fondi in favore dello University Hospitals Coventry & Warwickshire Charity. Jo O'Sullivan, il direttore dell'ente di beneficenza, ha dichiarato: "Siamo solo un piccolo ente, ma abbiamo visto triplicare le vendite della maglietta e abbiamo dovuto ordinare più scorte". (ANSA).