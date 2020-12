Ecuador: coalizione di Correa ammessa a voto presidenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - QUITO, 09 DIC - Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'Ecuador ha deciso la notte scorsa di respingere una istanza mirante a invalidare il 'ticket' presidenziale presentato dall'alleanza elettorale di centro-sinistra 'Unión por la Esperanza' (Unes), vicina all'ex presidente Rafael Correa (2007-2017), attualmente esule in Belgio. Nella motivazione, ha reso noto il Cne nel suo portale, si precisa che "i due movimenti politici che formano la citata alleanza (Centro Democrático e Fuerza Compromiso Social) mantengono attiva la loro personalità giuridica, per cui le loro azioni dispongono di legittimità". Dopo aver tentato di registrare la sua candidatura per le elezioni generali del 7 febbraio 20121, Correa ha lanciato la candidatura del giornalista Andrés Arauz, che sarà accompagnato come vice da Carlos Rabascall. Con quella dell'Unes, ha dichiarato la poresidente del Cne, Diana Atamaint, "sono al momento 16 i 'ticket' che parteciperanno alle presidenziali di febbraio". (ANSA).