L'Agenzia europea per il farmaco denuncia di essere vittima di un cyberattacco. "L'Ema è stata oggetto di un cyberattacco. L'agenzia ha rapidamente aperto un'inchiesta completa, in stretta collaborazione con la polizia", ha dichiarato in un comunicato l'agenzia europea, con sede ad Amsterdam. Attualmente l'Ema deve deliberare sulle autorizzazioni di diversi vaccini contro il Covid-19.

