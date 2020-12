Morti legionella:interdetti tre dirigenti Policlinico Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 09 DIC - Il gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis ha disposto l'interdizione per tre mesi del direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore, del direttore sanitario Matilde Carlucci e del direttore Area tecnica Claudio Forte. Lo ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura nell'ambito dell'inchiesta su quattro decessi per legionella avvenuti dal 2018 al 2020. Le accusa sono di omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro delitto. Nelle scorse settimane era stato disposto il sequestro preventivo con facoltà d'uso di due padiglioni del Policlinico, Chini e Asclepios, perché infetti da legionella.