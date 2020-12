Venezia: Mose attivo, massima marea prevista alle 9,30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - Il sistema Mose per la difesa di Venezia dal fenomeno dell'acqua alta ecezionale è attivo. Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state alzate nella notte per una prevsione di marea di 123 cm sul medio mare intorno alle 9,30. Il Mose dovrebbe essere attivato, al momento, per previsioni intorno ai 130 cm ma dopo la marea di ieri saliita a 138 cm rispetto a una prevsione intorno ai 122 cm è stato alzato comunque. Il tutto a causa delle incertezze provocate dall'imprevedbilità dei venti come inaspettatamente accaduto proprio ieri, (ANSA).