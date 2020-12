Afghanistan: giornalista uccisa in un attentato a Jalalabad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KABUL, 10 DIC - La giornalista afgana Malalai Maiwand è stata uccisa con il suo autista questa mattina presto dopo che uomini armati hanno attaccato il loro veicolo a Jalalabad, capitale della provincia di Nangarhar. Lo riferiscono fonti ufficiali. Malalai lavorava come giornalista e conduttrice all'emittente radiotelevisiva Enikass. "Non era solo una giornalista lavoratrice, ma era molto attiva nelle questioni sociali e ha avuto un ruolo chiave nella difesa dei diritti delle donne in questa provincia", ha detto all'ANSA una giornalista locale. L'attentato non è stato ancora rivendicato. L'Afghanistan resta un Paese pericoloso per i giornalisti. Il mese scorso, Elyas Dayee, un reporter di Radio Azadi, è stato ucciso in un'esplosione nella provincia meridionale di Helmand. Una settimana prima, Yama Siawash, ex presentatore di Tolonews, è stato ucciso in un attentato simile a Kabul. Neanche questi due attacchi sono stati rivendicati. (ANSA).