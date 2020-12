Covid: focolaio in rsa nel Ravennate, 72 positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RAVENNA, 10 DIC - Un importante focolaio di Covid-19 è stato identificato in una residenza per anziani di Faenza (Ravenna), la Santa Teresa del Bambin Gesù, gestita da una cooperativa e al cui interno sono risultate positive 72 persone, 42 su 80 ospiti e 30 su 46 operatori. Due degli ospiti contagiati, segnati anche da pregresse patologie, sono deceduti. Il sindaco Massimo Isola, oltre a dirsi rattristato per la notizia, ha spiegato che ieri mattima si è tenuto un incontro urgente tra autorità sanitarie e cooperativa per verificare la necessità di supporti esterni. L'Ausl Romagna ha inoltre potenziato le Usca, unità speciali di continuità assistenziale. (ANSA).