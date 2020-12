Donini: "Ho il timore di una terza ondata"

«Non dobbiamo vergognarci o autocenusurarci rispetto alla parola timore: chi vi parla ha timore della terza ondata. Gli esperti più esperti l’hanno prevista per gennaio, non è un dato ineluttabile, questi allarmi sono stati lanciati dalla comunità scientifica per richiamarci tutti al massimo grado di responsabilità.

Dipende anche molto da noi». Cosi l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini rispondendo, a margine di un evento all’Ospedale Maggiore di Bologna, a una domanda dei cronisti su una possibile nuovo aumento dei contagi da coronavirus.