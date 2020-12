India: wi-fi gratuito per tutte botteghe e minimarket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 10 DIC - Il prossimo passo dell'India verso la digitalizzazione generalizzata sarà un network capillare di wi-fi pubblico, esteso a tutto il paese, gratuito e fruibile senza obblighi di registrazione: è il programma lanciato dal governo e presentato alla stampa dal ministro alle Tecnologie Informatiche Ravi Shankar Prasad. Il progetto, battezzato con l'acronimo PM-WANI (Pubblic wi-fi access network interface) è stato salutato oggi dal premier Narendra Modi, in un tweet, come una "vera rivoluzione: I minimarket di quartiere e i piccoli bottegai dei villaggi in tutto il paese diventeranno hotspot gratuiti di wi-fi; i guadagni dei negozianti aumenteranno e i giovani potranno usufruire di connessioni stabili, che li aiuteranno negli studi e nella vita quotidiana". (ANSA).