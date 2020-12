Marina russa si eserciterà con navi Nato in Pakistan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 10 DIC - La Marina russa parteciperà ad esercitazioni congiunte al fianco di Paesi membri della Nato per la prima volta in 10 anni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Ria Novosti, citando la Flotta russa del Mar Nero. Le esercitazioni multinazionali Aman-2021 si svolgeranno a febbraio al largo di Karachi, in Pakistan. Oltre alla Russia, le esercitazioni vedranno la partecipazione di navi provenienti da Pakistan, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Giappone, Turchia, Filippine, Malesia, Sri Lanka e Indonesia. L'ultima volta che la Marina russa ha operato insieme alle navi della Nato è stato nel 2011 per l'esercitazione Bold Monarch. (ANSA).