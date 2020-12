Migranti: centinaia lasciano Honduras diretti in Guatemala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 10 DIC - Una nuova carovana di migranti honduregni, la seconda del 2020, ha lasciato la notte scorsa la città di San Pedro Sula per dirigersi verso la frontiera con il Guatemala, cercando poi di proseguire il viaggio fino agli Stati Uniti. Lo scrive oggi il quotidiano La Prensa. Si tratta, assicura il giornale, di oltre 400 persone, quasi tutte parte di famiglie con bambini, che dal terminal degli autobus della città si sono diretti ad occidente per cercare di entrare in Guatemala dalle frontiere di Agua Caliente e Corinto. La maggior parte dei migranti provengono da La Lima, Cortés e El Progreso, dove si occupavano di piantagioni di banane distrutte dagli uragani Eta e Iota. Il gruppo, ribattezzato dai media 'Carovana dei sinistrati', si propone di materializzare il 'sogno americano', raggiungendo il territorio degli Stati Uniti per trovare una occupazione che dia uno scopo alla vita. Da sempre il triangolo settentrionale del CentroAmerica (El Salvador, Guatemala e Honduras) è una delle principali fonti di migrazione verso gli Usa, alimentata da persone che fuggono dalla povertà e dalla violenza esistenti nelle loro zone di residenza.(ANSA).