Un piacentino tra i primi vaccinati a Londra: "Momento storico"

«Nove dicembre 2020, momento storico. Questo è il più bel regalo di Natale: per te e per me». Così su Facebook un fisioterapista di Piacenza (laureato nel nostro ateneo), Paolo Ciardelli, che da aprile dell’anno scorso lavora in un ospedale del centro di Londra, il St. Thomas, commenta con speranza ed emozione la sua vaccinazione anti Covid, postando una foto che immortala l'iniezione.



E’ uno dei primi italiani a riceverla. Al 28enne, infatti, ieri è stata data la prima delle due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech in quanto membro dello staff sanitario dell’ospedale inglese: «L'unico vero vaccino dichiarato sicuro - commenta Ciardelli - tra 21 giorni mi inietteranno la seconda dose dopodichè arriverò all’immunità.

Spero cambino quindi le linee guida: mi hanno rilasciato il cartellino che attesta la mia vaccinazione, e desidero tornare in Italia dalla mia famiglia, tornare a viaggiare normalmente senza quarantene perchè posso dimostrare di essere vaccinato e protetto».