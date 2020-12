Il razzo di Elon Musk si schianta all'atterraggio

Il razzo Starship di Elon Musk si è schiantato all'atterraggio dopo un breve volo a 12,5 chilometri d'altezza. Lo riporta la Bbc. Il veicolo senza equipaggio, nome in codice SN8, era stato lanciato dalla base di Boca Chica, in Texas. E' stato il suo primo volo suborbitale ad alta quota. Musk, che poco prima del decollo aveva smorzato gli entusiasmi sul rischio di malfunzionamenti, si è detto comunque soddisfatto dell'esperimento. "Abbiamo acquisito tutti i dati di cui avevamo bisogno", ha scritto su Twitter l'imprenditore aggiungendo: "Marte, stiamo arrivando !!". Una volta perfezionato Starship porterà cose e persone in orbita e, nei piani di Musk, arriverà sulla Luna e sul pianeta rosso.

