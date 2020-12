© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Sul Covid "abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l'importanza di un approccio coordinato" sui vaccini. "Se ci riusciremo cercheremo di organizzare il Vaccino-Day per dimostrare che l'Europa parte insieme". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles. (ANSA).