Corruzione e truffa allo Stato, 4 arresti in Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Parla di questo una indagine della guardia di finanza che, su ordine del Gip del Tribunale di Verbania, ha arrestato quattro persone e disposto il sequestro di denaro e beni per per 140mila euro. Si tratterebbe degli "indebiti e illeciti margini di profitto", per l'accusa, dell'impresa aggiudicataria dell'appalto da 2,8 milioni di euro per il completamento del palazzetto dello sport di Gravellona Toce (Verbania). I quattro ora ai domiciliari sono i due riferenti della società aggiudicataria dell'appalto e i due incaricati della direzione dei lavori dal Comune, estraneo alla vicenda. (ANSA).