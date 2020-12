Covid: Von der Leyen,esorto Stati a prepararsi per vaccinare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "La Ue sta lavorando al massimo per garantire la sicurezza dei vaccini". Quello Pfizer potrà arrivare "entro fine anno" se ci sarà il via libera dell'Ema, il vaccino di Moderna "verso metà gennaio". Mentre è in corso "il processo di analisi per Johnson e Johnson". Ma è la vaccinazione che fa la differenza, perciò "esorto gli Stati membri a preparare tutto per le vaccinazioni. Noi siamo pronti". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza stampa di fine vertice. (ANSA).