Nonnismo su allieva pilota, otto rinviati a giudizio

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Rinviati a giudizio dal gup del Tribunale militare di Roma otto sergenti del 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina per il caso di 'nonnismo' denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, una giovane ventunenne di Mira (Venezia) che ha documentato in un video il 'rito di iniziazione' al quale sarebbe stata sottoposta dai 'colleghi' di corso per allievi ufficiali di complemento per diventare pilota di jet. Il processo è stato fissato al prossimo 9 marzo davanti al tribunale militare della Capitale. L'accusa è di concorso in lesione personale e ingiuria. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA nonnismo

Aeronautica