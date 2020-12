© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "Vorrei ringraziare Angela Merkel che ha agito con creatività in modo instancabile per preparare il Consiglio europeo. Ora come Ue abbiamo la capacità finanziare per fare fronte alla crisi". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. (ANSA).