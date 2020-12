'Torino Bellissima', Damilano lancia squadra per elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Si chiama 'Torino Bellissima' la squadra che sosterrà la candidatura civica di Paolo Damilano a sindaco di Torino. "Si tratta di una scelta forte - spiega l'imprenditore che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di scendere in campo -, un messaggio che in questo momento sembra lontano dalle difficoltà che la nostra città vive. Una crisi che viene dal passato aggravata dalla pandemia, dal lockdown e dalle scelte del governo". "Torino è ancora bellissima e lascia senza parole chiunque venga a visitarla. Bellissima è il nostro modo per raccontare l'orgoglio di essere torinesi, ma anche un programma preciso - spiega -. Perché Torino dovrà essere Bellissima per tutti. Per chi arriva da ogni parte del mondo e per chi ci vive. Per le giovani e i giovani che ci troveranno opportunità, formazione e lavoro, per le famiglie che ci troveranno qualità della vita e per gli anziani a cui offriremo la loro Torino Bellissima" (ANSA).