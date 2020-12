Bocconi avvelenati in Lunigiana, arriva cane Cc antiveleno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PONTREMOLI (MASSA CARRARA), 12 DIC - Intervento con i cani antiveleno dei carabinieri forestali nel comune di Zeri (Massa Carrara) per indagare sulla presenza vicino alle case di bocconi avvelenati che hanno portato alla morte di tre cani e un gatto domestici. 'Alma', un labrador, in forza al nucleo cinofilo antiveleno di Bosco di Corniglio (Parma) ha svolto, insieme ai militari della stazione forestale di Pontremoli, accurate ricerche nelle località di Patigno e Noce, dove più cittadini hanno denunciato la morte dei loro animali di affezione. L'attività ha interessato le zone immediatamente in prossimità delle abitazioni, ove sono avvenuti gli avvelenamenti. L'intervento di ricerca dei bocconi ed ispezione dei luoghi si è protratto alcune ore così da attuare un'accurata bonifica nelle zone segnalate, al fine di evitare il ripetersi di episodi di avvelenamento. Al termine dell'attività sono stati acquisiti alcuni interessanti elementi che consentiranno di continuare le indagini al fine di individuare il responsabile. (ANSA).