Brexit:Gb, offerta Ue inaccettabile, negoziati continuano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 12 DIC - Londra ritiene, "inaccettabile, allo stato attuale, l'offerta dell'Ue" ma i negoziati per un accordo commerciale post-Brexit "proseguono durante la notte". Lo ha detto una fonte del governo britannico. "Il primo ministro non lascerà nulla di intentato in questo processo, ma è assolutamente chiaro: qualsiasi accordo deve essere equo e rispettare la fondamentale posizione per cui il Regno Unito sarà una nazione sovrana entro tre settimane", ha aggiunto la fonte. (ANSA).