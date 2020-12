Covid: In Iran 221 morti e 8.200 casi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 12 DIC - Il ministero iraniano della Salute registra un totale di 51.949 decessi legati al covid-19, di questi 221 nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 8.201, portando il totale delle infezioni nel paese a 1.100.818. "In seguito alle misure per contrastare la diffusione del virus prese dallo scorso novembre, il numero di città ad 'allarme rosso' o ad alto rischio è sceso a 12. Le città nella fascia 'arancione' ovvero a medio rischio sono 231 mentre in quella gialla, a basso rischio, sono 205", fa sapere la portavoce del ministero Sima Lari. (ANSA).