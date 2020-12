Covid: riuniti per direttivo loggia massonica, sanzionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COSENZA, 12 DIC - Venticinque persone sanzionate e sospese 5 attività commerciali: è il risultato di una serie di controlli effettuati dai finanzieri del Gruppo Cosenza per il rispetto della disposizioni anticovid. In un circolo privato di Cosenza, i finanzieri hanno trovato 17 persone che hanno cercato di giustificare la propria presenza con l'esigenza di procedere alle elezioni del nuovo organo direttivo di una loggia massonica cittadina. Dopo averli identificati, i finanzieri hanno proceduto alla contestazione amministrativa a carico di 9 che, essendo residenti fuori Cosenza, avevano trasgredito all'attuale divieto di spostamento dal comune di residenza senza comprovate esigenze. Le Fiamme Gialle hanno anche sanzionato 11 clienti di 4 bar, situati tra Cosenza e Rende, che consumavano bevande ed altri generi alimentari all'interno degli esercizi commerciali, ovvero nelle immediate vicinanze, seppur residenti in altri comuni della provincia. Tra questi soggetti, anche uno "recidivo" che nell'ottobre scorso era già stato fermato mentre transitava in un parco pubblico senza indossare né avere la mascherina protettiva. In un'altra occasione, è stata individuata e sospesa una sala giochi e scommesse a Luzzi che, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni, era aperta al pubblico. Da ulteriori accertamenti è emerso che, anche nei giorni precedenti al controllo, gli apparecchi da intrattenimento erano stati effettivamente collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli registrando cospicue giocate. Complessivamente, sono state segnalate alla Prefettura di Cosenza 20 persone fisiche e 5 titolari di esercizi commerciali, destinatarie di sanzioni per oltre 25.000 euro. (ANSA).