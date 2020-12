Fiamme al rifugio dei vip ad Alta Badia, pochi danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Un incendio è scoppiato questa mattina nel sottotetto del rifugio Moritzino ad Alta Badia, meta frequentata dai vip. "Un post per calmare subito gli animi e ringraziare", si legge sul profilo Facebook di Moritzino. Il titolare ringrazia infatti "gli amici dell'impianto Piz La Ila" che hanno subito attivato la cabinovia, consentendo così ai vigili del fuoco di Badia e Corvara e ai carabinieri di salire velocemente in quota. "Per fortuna è stato subito domato il fuoco, causato da un faro alogeno che si era rivolto verso il legno! Grazie mille, abbiamo avuto grande fortuna nella sfortuna", conclude il posto. (ANSA).